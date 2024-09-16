Mehmet Ali Alpay Dede Belgeseli Ankara'da Gösterildi - Son Dakika
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Mehmet Ali Alpay Dede Belgeseli Ankara'da Gösterildi

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Çankaya Belediyesi, halk ozanı Mehmet Ali Alpay'ın hayatını anlatan 'Mezirme'den Tuzluçayır'a Mehmet Ali Alpay Dede' belgeselinin gösterimini düzenledi. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Türk kültürünün önemine vurgu yaptı.

16.09.2024 11:58  Güncelleme: 12:59
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, "Mezirme'den Tuzluçayır'a Mehmet Ali Alpay Dede" belgesel gösterimine ev sahipliği yaptı. Halk ozanı Mehmet Ali Alpay'ın hayatını anlatan, yönetmenliğini Mustafa Ertekin'in yaptığı belgesel gösterimi, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşti.

Çankaya Belediyesi, "Mezirme'den Tuzluçayır'a Mehmet Ali Alpay Dede" belgeselini Başkentlilerle buluşturdu. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de katıldığı belgesel gösterimi, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ilk kez seyirciyle bir araya geldi. Yönetmenliğini Mustafa Ertekin'in yaptığı belgesel gösterimi öncesinde Mehmet Ali Alpay Dede, sazı ve türküleriyle unutulmaz bir akşam yaşattı.

Etkinlikte konuşan Hüseyin Can Güner, şunları kaydetti:

"Biz bugün konuşmaya değil, izlemeye ve dinlemeye geldik. Geçmişten bugüne sevgiyi, barışı, kardeşliği, hüznü, coşkuyu, kederi, kıvancı hepsini biz türkülerimizle sözlü kültürümüzle özellikle bugünlere kadar taşıyabildik. Nesimi, Fuzuli, Atayi, Fudini, Pir Sultan, Yedi Ulu Ozan ve Anadolu'da ismini sayamayacağımız ozanlarımız bu kültüre hizmet ettiler. Bugün de bu kültürün çağımızdaki taşıyıcılarından biri olan Mehmet Ali Alpay için çok kıymetli hocamın da öncülüğünde ve çok sevgili dostlarımızın emeğiyle hazırlanmış bir belgeseli izlemek için bir aradayız. Ben özellikle bu toprakların bir evladı olduğum için de çok mutluyum. İnanıyorum ki bundan sonra da gelecek kuşaklar aynı şekilde bu kültüre sahip çıkıp geleceğe taşıyacaklardır. Bugün belki sayıca yüzlerce, binlerce kişi değiliz ama bilelim ki Anadolu bu kültüre, sahiplenen ve bugünlere taşıyan insanlar sayesinde geldi. Onun için bir arada olmanın kıymetini bilelim ve ne kadar çoğalabilirsek bu sesi o kadar insana duyurmaya çalışalım. Söz dedemizin, sevgili üstadın olsun. Alpay Dede'nin yaşamını gelecek kuşaklara aktarmada önemli bir işlev görecek olan belgesele katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mehmet Ali Alpay Dede Belgeseli Ankara'da Gösterildi - Son Dakika

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