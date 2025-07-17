Mehmet Ali Tuncer Son Yolculuğuna Uğurlanacak

"The İmam", "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre", "Konstantin'in Şifreleri", "Dur Yolcu", "Aşkımızda Ölüm Var" ve "Çarli İş Başında" adlı yapımlarda rol alan oyuncu Mehmet Ali Tuncer, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Kalp krizi nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybeden Tuncer'in cenaze namazı, Beykoz Paşabahçe Merkez Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak.

Sanatçı ardından Akbaba Mezarlığı'na defnedilecek.

İlköğretim hayatından beri tiyatro ile iç içe olan oyuncu Tuncer, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1985 yılında Ulvi Alacakaptan, Hasan Nail Canat, Hüseyin Goncagül ve İbrahim Sadri ile tiyatro hayatına başladı.

TRT 1 kanalında yayınlanan "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre" dizisinde Boluluzade Ali Taygu karakterini canlandıran Tuncer, ayrıca "Deli Yürek" ve "Böylemi Olacaktı" dizilerinde oynadı.

Tuncer, aynı zamanda tiyatroda "Sanat Manat'a Karşı" ile "Efendi Hayrettin Süperstar" oyunlarında rol aldı.