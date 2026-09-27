Mehmet Kaya cinayeti dosyası yeniden açıldı, 10 şüpheli operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Mehmet Kaya cinayeti dosyası yeniden açıldı, 10 şüpheli operasyonla yakalandı

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Mehmet Kaya cinayeti dosyası yeniden açıldı, 10 şüpheli operasyonla yakalandı
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Gaziantep'te 2011'de öldürülen Mehmet Kaya'nın dosyası yeniden açıldı; HTS kayıtları analiz edilerek 10 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı; Bakan Gürlek, bazı şüphelilerin Kaya'yı takip ettiğini açıkladı.

GAZİANTEP'te 2011 yılında Mehmet Kaya'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, 3 Ocak 2011'de Beybahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Kaya, sokakta kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vuruldu. Olayın ardından şüpheliler kaçarken, Kaya otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.Ç., E.Ç., M.Ç., O.Ç. ve K.Ç. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, O.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce yeniden araştırma yapıldı. Genişletilmiş HTS analizleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde O.Ç., C.Ç., E.Ç., O.Ç., M.Ç., K.Ç., S.Ç., H.Y., M.Ç. ve S.Ç. şüpheli olarak tespit edildi. Şüpheliler, 2 gün önce sabah saatlerinde Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da asayiş, özel harekat ve insansız hava araçları amirliği ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili soruşturma sürerken, operasyona ilişkin detayları da Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'te 3 Ocak 2011 tarihinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın öldürülmesine ilişkin dosya yeniden ve bütün yönleriyle incelendi. HTS kayıtları genişletilerek yeniden analiz edildi. Tanık anlatımları, baz sinyal bilgileri, teşhis tutanakları ve şüpheli ifadelerindeki çelişkiler birlikte değerlendirildi. Bazı şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettikleri ve olay çevresinde gözetleme faaliyetinde bulundukları tespit edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı" dedi.

Kaynak: DHA
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