Mehmet Seman Ağaoğlu Kerkük Valisi Oldu

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Kerkük Vilayet Meclisi'nin 16 Nisan 2026 tarihli oturumunda vali seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu'nun, Irak Cumhurbaşkanı'ndan mazbatasını alarak 20 Nisan itibarıyla resmen görevine başladığını bildirdi. Bakanlık, Kerkük'e Türkmen bir valinin seçilmesini kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzur açısından tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük Valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kerkük Vilayet Meclisi'nin 16 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen oturumunda Kerkük Valisi olarak seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, Irak Cumhurbaşkanı'ndan mazbatasını alarak bugün (20 Nisan) itibarıyla resmen görevine başlamıştır."

Kültürel çeşitliliğe ve çoğulcu bir yapıya sahip Kerkük'e Türkmen bir Vali seçilmesi, kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzurun tahkimi bakımından son derece önemli ve tarihi bir gelişmedir. Bunu, aynı zamanda, Irak'ın ve Kerkük'ün asli bileşeni olan Türkmen soydaşlarımız bakımından meşru bir hakkın gecikmiş bir teslimi olarak görüyoruz.

Kerkük'te üst düzey idari görevlerin bileşenler arasında uzlaşı temelinde dönüşümlü şekilde paylaşımı, sadece Türkmenler değil, Kerkük'ü oluşturan tüm unsurlar için adil ve hakkaniyete uygun bir kazanımdır. Bu gelişmenin, Irak'ın ve Kerkük halkının huzur, güvenlik ve refahına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz."