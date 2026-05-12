Mehmet Türkmen Beraat Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mehmet Türkmen Beraat Etti

12.05.2026 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen, 'halkı yanıltıcı bilgi' suçlamasından beraat etti.

(GAZİANTEP) - "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklu yargılanan BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen, ilk duruşmada beraat etti. Tahliye sonrası açıklama yapan Türkmen, "Bu ülkede işçileri parmaklarından, ellerinden, hayatından eden düzen elbet değişecek ve değişecekse de tam da hayatı için mücadele eden, emeği için mücadele eden işçilerin mücadelesiyle olacak" dedi.

Sırma Halı işçilerine destek vermek amacıyla katıldığı basın açıklamasındaki ifadeleri nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen, Gaziantep 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada beraat etti.

Tahliyesinin ardından açıklama yapan Türkmen, duruşma sürecinde gösterilen dayanışmanın yalnızca kendi savunması olmadığını belirterek, "Bugün aslında bu memlekette işçilerin, emeğiyle yaşayanların nasıl bir ülkede yaşadığı ve bu koşulları değiştirme mücadelesi verirken nasıl bir adaletsizlikle karşı karşıya olduklarını ortaya koyan bir duruşma oldu" dedi.

"ENSEYİ KARARTMAK YOK"

Türkiye'nin dört bir yanından gelen dayanışmanın kendisine umut verdiğini söyleyen Türkmen, "İşçilerin, işçi sınıfının hayatı, yaşamı, hakları için mücadele eden ve mücadele edenleri yalnız bırakmayan böyle bir dayanışma olduğu sürece enseyi karartmak yok" ifadelerini kullandı.

Türkmen, konuşmasında iş kazalarında uzuvlarını kaybeden işçilerin yaşadıklarını anlatarak, "Belki Mustafa'nın parmakları hiç çıkmayacak ama bu ülkede işçileri parmaklarından, ellerinden, hayatından eden düzen elbet değişecek ve değişecekse de tam da hayatı için mücadele eden, emeği için mücadele eden işçilerin mücadelesiyle olacak" diye konuştu.

"BU YASANIN AMACI MUHALEFETİ SUSTURMAK"

Türkmen, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" düzenlemesinin çıkarıldığı dönemde büyük tepki çektiğini belirterek, "Asıl amacının da muhalefeti, gerçekleri konuşanları susturmak olduğunu hepimiz biliyorduk" dedi. Gazeteciler İsmail Arı ve Alican Uludağ'ın yanı sıra bazı avukatların hala tutuklu bulunduğunu söyleyen Türkmen, "Bugün beraat kararı aldım ama böyle bir karar için 'Türkiye'de adalet yerini buldu' cümlesini beklemesin kimse benden" ifadelerini kullandı.

Cezaevlerindeki koşullara da değinen Türkmen, "20 kişilik koğuşlarda 60-65 kişi kalıyor. İnsanlar yerlerde yatıyor. Barınma, hijyen ve sağlık gibi en temel haklara bile sahip değiller" dedi. Türkmen, cezaevlerinde tanıştığı çok sayıda kişinin Başpınar işçisi olduğunu belirterek, "insanca çalışacak koşullara, insanca yaşayacak bir ücrete sahip olamadığı için suça sürüklenmiş işçilerle dolu içerisi" diye konuştu.

Türkmen, konuşmasını "Gerçek suç işleyenlerin itibar gördüğü değil, hak aradığı için insanların cezaevine atılmadığı bir ülke için mücadele etmeye devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Türkmen Beraat Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:36:34. #7.13#
SON DAKİKA: Mehmet Türkmen Beraat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.