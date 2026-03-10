Mehmetçiğe İlk Mektup Projesi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nın, "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi kapsamında çeşitli ilkokul ve ortaokulları ziyaret ettiğini açıkladı.

MSB, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İskenderun Deniz Üs Komutanlığımıza bağlı Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığımız, 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında Samankaya Muti - Zöhre Mahanoğlu İlkokulu, Gümüşgöze ve Aknehir İlkokulları ve Ortaokullarını ziyaret etti" bilgisini verdi.

Paylaşımda, "Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan ve umut, yarınlara olan inancımızı bir kez daha güçlendirdi" denildi.