Mehmetçik, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle iftar yaptı - Son Dakika
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Mehmetçik, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle iftar yaptı

Mehmetçik, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle iftar yaptığını bildirdi. Yurt içinde ve dışında görev yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerimiz; şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi ailelerimizle iftarda bir araya geldi.

30.03.2024 17:19
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle iftar yaptığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yurt içinde ve dışında görev yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerimiz; şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi ailelerimizle iftarda bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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