Mehmetçik, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle iftar yaptığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yurt içinde ve dışında görev yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerimiz; şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi ailelerimizle iftarda bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.
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Giydiği "örümcek adam" kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Koç, Osmaniye'de çocuklarla bir araya geldi.
Alaca İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve velileri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ramazan ayı etkinlikleri kapsamında koliler hazırladı. Öğrenciler, öğretmenlerin rehberliğinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardım kolilerini teslim etti.
Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve kızı yaralandı. Yaralılar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edirne merkeze bağlı Hıdırağa Köyü'nde yaşayan ve yaklaşık 10 gündür kayıp olan kişinin cesedi jandarmanın çalışmalarının ardından toprağa gömülü şekilde bulundu. Olayla ilgili köyde hayvan ağılında çalışan bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlatarak JASAT dedektifleriyle birlikte olayı çözdü.
Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, M.C. kontrolündeki cip, S.Ç. yönetimindeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada yaralanan sürücü ve cipte sıkışan kızı itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor.