Mehmetçik, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle iftar yaptı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle iftar yaptığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yurt içinde ve dışında görev yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerimiz; şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi ailelerimizle iftarda bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.