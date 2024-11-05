Mehmetçik'ten Somali'deki yetim çocuklara sağlık taraması - Son Dakika
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Mehmetçik'ten Somali'deki yetim çocuklara sağlık taraması

Mehmetçik\'ten Somali\'deki yetim çocuklara sağlık taraması

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı personelinin, Somali Polis Şehitleri Yetimhanesini ziyaret ederek, çocuklara sağlık taraması yaptığını bildirdi.

05.11.2024 17:18
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Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı personelinin, Somali Polis Şehitleri Yetimhanesini ziyaret ederek, çocuklara sağlık taraması yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Görev Kuvveti Komutanlığımız, Sivil Asker İşbirliği faaliyeti kapsamında Somali Polis Şehitleri Yetimhanesini ziyaret ederek burada kalan çocuklara sağlık taraması yaptı ve kıyafet ile gıda yardımlarında bulundu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sağlık taraması ve yardımlara dair fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mehmetçik'ten Somali'deki yetim çocuklara sağlık taraması - Son Dakika

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