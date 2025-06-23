Mehmetçik vefası: 35 yıl sonra aynı masada, aynı kalpte

-Can tertipler 35 yıl sonra Edirne'de buluştu

-Kimi şehit düştü, kimi gazi oldu ama asker dostları birbirini bırakmadı

-Asker ocağından çıkan dostluk, Edirne'de yürekleri ısıttı

EDİRNE - Terör olaylarının yoğun yaşandığı 90'lı yıllarda, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde vatani görevini yapan asker arkadaşları, 35 yıl sonra Edirne'de bir araya geldi. Zorlu yıllarda omuz omuza görev yapan tertipler, dostluklarını yıllara meydan okuyarak sürdürüyor.

1988-1990 yılları arasında Şırnak Bestler Dereler'de Karargah Destek Bölüğü'nde askerlik yapan 1968-1969 doğumlu tertipler, yıllardır iletişimi koparmadı. Aradan geçen 35 yıla rağmen telefon ve sosyal medya aracılığıyla görüşmeyi sürdüren grup, bu yılki buluşmalarını Edirne'de gerçekleştirdi.

"Farklı illerden aileleriyle geldiler"

İstanbul, Konya, Karabük, Kastamonu, Mersin, Ordu, Karaman, Kocaeli, Trabzon, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Sinop, Samsun, Sakarya, Adana, Osmaniye, Manisa, İzmir, Bursa, Malatya, Bartın, Burdur ve Antalya gibi Türkiye'nin dört bir yanından gelen tertipler, Edirne'de tarihi ve turistik alanları gezip, eski günleri yad etti. Ev sahipliğini ise Edirneli asker arkadaşları Nazmi Çetin Karagöz, İbrahim Mardin ve Şeref Per üstlendi.

"550 gün dostluk ve fedakarlıkla geçti"

Kocaeli'nden buluşmaya katılan Necati Temiz (1968), "90'lı yıllarda askerlik yaptığımız arkadaşlarımızla her yıl Türkiye'nin farklı bir ilinde toplanıyoruz. Yaklaşık 70 kişilik bir grupla, gittiğimiz şehrin sosyal ve kültürel alanlarını geziyor, eski günleri yad ediyoruz. Bu gelenek yıllardır aynı samimiyetle sürüyor" dedi.

"O dönemin ruhu, bizi hala birbirimize bağlıyor"

Tertiplerden Nazmi Çetin, duygularını şu sözlerle paylaşarak, ""550 gün askerlik yaptık ama bu 550 TL gibi değil. Her günü emek, dostluk ve fedakarlıkla geçti. O dönemin ruhu, bizi hala birbirimize bağlıyor" dedi.

"Komutanlar da yanlarında"

Buluşmalara, dönemlerinde üsteğmen olan ve daha sonra tümgeneralliğe yükselen Vedat Komutanı'n yanı sıra, o dönemde görev yapan astsubaylar da katılıyor. Bu birlikteliklerin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten tertipler, komutanlarıyla bir araya gelmenin ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi.

" Almanya'dan sırf bu buluşma için geldi"

Almanya'da yaşayan Nut Bülbül de buluşmaya katılanlar arasındaydı. Yalnızca bu etkinlik için Türkiye'ye geldiğini belirten Bülbül, birkaç gün içerisinde tekrar yurt dışına döneceğini söyledi. Mehmet Şah ise komşu bölükte görev yaptığını, son iki yıldır buluşmalara katılarak bu dostluğu yaşatmaya çalıştığını ifade etti.

"Bu buluşmalar bir vefa borcu"

1989 yılında aynı birlikte askerlik yapan Metin Minnaz, "O dönemde beş şehit verdik. Bu acı bizleri daha da kenetledi. Şehitlerimizin anısını yaşatmak için bu buluşmaları sürdürüyoruz. Bizim için bu sadece bir anı değil, vefa borcu" dedi.

"Gelenek devam edecek"

Tertipler, buluşmayı gelecek yıllarda da sürdürme kararı aldı. Bazı buluşmalara, askerlik sırasında şehit düşen arkadaşlarının aileleri de katılıyor. Katılımcılar, yıllar geçse de dostluklarını ve acı tatlı hatıralarını unutmadıklarını, birbirlerinden kopmadıklarını duygulanarak ifade etti.