Mehrdad Ahlaki Kitapçi, İran Meclisinde 237 kabul oyuyla Savunma Bakanlığına atandı

İran'da, ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden eski Savunma Bakanı Tümgeneral Aziz Nasırzade'nin yerine Mehrdad Ahlaki Kitapçi atandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kitapçi, Mecliste yapılan güven oylamasında 277 milletvekilinden 237'sinin kabul, 15'inin ret oyunu aldı. Oylamanın ardından Kitapçi, ülkenin yeni Savunma Bakanı oldu.

İran'ın Gilan eyaletine bağlı Reşt kentinde 1958'de dünyaya gelen Kitapçi, İran savunma sanayisinin önde gelen yöneticileri arasında yer alıyordu.

Daha önce "Şehid Bakıri Sanayi Grubu Başkanlığı" ve "Havacılık ve Uzay Sanayii Kurumu Genel Müdürlüğü" görevlerini yürüten Kitapçi, 2000'li yılların ikinci yarısından itibaren İran'ın füze programında bulunmuş ve bu nedenle ismi İran'ın füze programına yönelik yaptırımlara ilişkin belgelerde de yer almıştı.

İran medyası 1 Mart'ta Savunma Bakanı Tümgeneral Aziz Nasırzade'nin ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.