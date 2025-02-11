Meke Gölü İçin Su Arıtma Tesisi Tamamlandı - Son Dakika
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Meke Gölü İçin Su Arıtma Tesisi Tamamlandı

Meke Gölü'nü kurtarmak için kurulan tesisin ilk aşaması tamamlandı, su yeniden canlanacak.

11.02.2025 11:46
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Meke Gölü'nü kurtarmak için hayata geçirilen Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde ilk aşamanın tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Konya Karapınar'daki "dünyanın nazar boncuğu" olarak nitelendirilen Meke Gölü'nün, iklim değişikliği, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle kuramaya yüz tuttuğu hatırlatıldı.

Bakanlığın 2020'den bu yana hazırlanan projeler ve bilim insanlarının önerileri doğrultusunda gölü kurtarmak için çalışmalar yürüttüğü aktarılan açıklamada, 2021'de inşasına başlanan Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin ilk etabının tamamlandığı, şehrin suyunu arıtan tesisin ikinci etabı da tamamlandığında Meke Gölü'ne ve çevresine yeniden can verileceği belirtildi.

İlk aşamada arıtılan atık suların, ileri biyolojik arıtma sistemlerinin de hayata geçmesiyle daha temiz hale getirileceği ifade edilen açıklamada, inşaatı devam eden 8,5 kilometrelik iletim hattı tamamlandığında tesisten elde edilecek arıtılmış suyun Meke Gölü'ne taşınacağı bildirildi.

Açıklamada, Karapınar Atık Su Arıtma Tesisinin 1'inci etabı için İLBANK'tan 12 milyon 468 bin 781 lirası kredi ve 2 milyon 468 bin 781 lirası hibe olmak üzere toplam 14 milyon 937 bin 562 liralık ödenek tahsis edildiği aktarıldı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şunları kaydetti:

"Nazar boncuğumuz Meke Gölü, can suyuna kavuşuyor. İklim değişikliğinden kaynaklı kuraklıktan etkilenen Meke Gölü'nün yeniden hayat bulması için yaptığımız Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin ilk etabını tamamladık, ikinci etabına da hızla devam ediyoruz. Bu tesisle hem Meke Gölü mavisi ve yeşiliyle eski güzelliğine kavuşacak hem de yıllık 2,5 milyon metreküp suyu arıtacağız."

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Karapınar, Politika, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meke Gölü İçin Su Arıtma Tesisi Tamamlandı - Son Dakika

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