- Mekke'de bayram namazı kılındı
MEKKE - Mekke'de bulunan milyonlarca Müslüman, Ramazan ayının sona ermesiyle bayram namazını eda etti.
Ramazan Bayramı kutsal topraklarda coşkuyla karşılandı. Ramazan ayını ibadet için kutsal topraklarda geçiren Müslümanlar, Kabe'de bayram namazında buluştu. Gece yarısından itibaren Müslümanların kıblesi Kabe çevresinde toplanan milyonlarca Müslüman bayram namazını eda etti.
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ramazan Bayramı'nda da çalışmalarını sürdüren belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı. Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin daha temiz ve yaşanabilir olması için faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Başkan Yetişkin, tüm personelle tek tek bayramlaşarak teşekkür etti.
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