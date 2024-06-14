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- Mekke'de Harem'e servisler kalktı, taksi fiyatları katladı

Kabe'den çıkınca Türk hacı adaylarının olduğu Aziziye bölgesine kişi başına 5 riyale gidenler, yürüyerek geldikleri tavaftan sonra 100 riyal fiyatları duyunca şoke oldular

MEKKE - Hac vazifesi için mübarek topraklarda bulunan yüz binlerce Müslüman, Kabe'de yaşanan trafik kaosu sebebiyle artan taksi fiyatlarından muzdarip oluyor.

Türkiye'den mübarek beldelere gelen hacı adayları, Aziziye bölgesindeki otellerinden servis otobüsleri ile Kabe'ye gidiyorlar. Ancak Terviye gününden 3 gün önce servisler kaldırılınca şehirdeki taksi ve minibüs fiyatları 3 ila 20 kat arttı. Kabe'ye 3-5 kilometre uzaklıktaki Aziziye bölgesinden yürüyerek Beytullah'a ulaşan hacı adayları, dönüşte yorgun bir şekilde vasıtaya binmek isteyince 100 riyal gibi astronomik fiyatlarla karşılaşıyor. Çaresizlikten ve yorgunluktan bilhassa 60 yaş üstü hacılar, mecburen taksi kullanıyor. Hacıların büyük bir kısmı tünellerden yürüyerek oteline dönerken, 100 riyale minibüs veya tekerlekli sandalye ile yolun bir kısmını geçmek durumunda kalıyorlar.

Trafik düzeninin Harem bölgesinde raylı sistemle rahatlatılabileceğini belirten yüz binlerce hacı ise, yıllardır Kabe'nin yakınına kadar bir raylı sistem kurulmamasını da tenkit ediyorlar.

Bu arada Harem bölgesine girişlerin kapatılması ile birlikte polisin yaptığı hac vizesi kontrolleri de arttı. Yollarda hem ekip araçları hem de çoklu polisler ile yapılan belge kontrolleri de trafiğin kilitlenmesine sebep olurken, yaya trafiğinin olduğu bölgelerde misafirlere "Nusuk" kartları sorulması dikkat çekiyor. Ara sokakları kullanan taksiciler ise, Mahbesü'l-Cin bölgesinde tünellerden yorgun bir şekilde çıkan ihramlı hacı adaylarını alıp daha uzak bölgelerdeki otellerine götürüyorlar.

Kabe'de son günlerde yakın civarda konaklayan hacı adaylarına kalıyor. Yoğunluğu azalan Kabe'de kısa dönem kalacak hacılar rahat tavaf ediyorlar. Harem'den 3 ila 10 kilometre uzaklıktaki otellerde kalanlar ise Kurban Bayramı'nın 4. günü başlayacak otobüs seferlerini bekliyorlar.