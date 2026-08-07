Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Tarihi Savunma Anlaşması - Son Dakika
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Tarihi Savunma Anlaşması

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Bin Selman ile imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan onur duyduğunu belirtti. Anlaşma, üç ülkeye yönelik saldırıları ortak tehdit sayarak kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nı imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nı imzalamaktan "onur" duyduğunu belirten Şerif, üç kardeş ülkenin inanç, dostluk ve barış ile güvenlik konusundaki ortak kararlılıkla birleştiğini vurguladı.

Şerif, "Haremeyn'in gölgesinde imzalanan bu tarihi anlaşmanın, gelecek nesiller için bir barış kalkanı olarak kalmasını ve üç kardeş ülkenin yanı sıra ümmete de refah getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, bugün Suudi Arabistan'da ortak savunma anlaşması imzalamıştı.

Her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan anlaşma ile üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının, hepsine karşı yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Tarihi Savunma Anlaşması - Son Dakika

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