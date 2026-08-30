Mekke Anlaşması Komitesi ilk toplantısı İstanbul'da - Son Dakika
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Mekke Anlaşması Komitesi ilk toplantısı İstanbul'da

Mekke Anlaşması Komitesi ilk toplantısı İstanbul\'da
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Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak. Toplantıda güvenlik, savunma sanayii işbirliği ve terörle mücadele ele alınacak.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısı yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İSTANBUL'DA DÜZENLENECEK

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında yürütülecek faaliyetlere stratejik yön vermek amacıyla kurulması öngörülen, 3 ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarından oluşan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısı, yarın Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek. Toplantıda, uluslararası güvenlik konularının gündemde yer alması, ayrıca savunma kapasitelerinin geliştirilmesi, bu bağlamda üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında birlikte çalışabilirliğin artırılmasının teşvik edilmesi, ortak üretim ile araştırma ve geliştirme dahil savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve terörle mücadelede ortak çabaların güçlendirilmesi gibi başlıkların değerlendirilmesi planlanıyor.

TOPLANTIYA HAKAN FİDAN DA KATILACAK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Pakistan Federal Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili'nin katılması öngörülüyor.

Kaynak: DHA

Dış Politika, İstanbul, Savunma, Güncel, Mekke, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mekke Anlaşması Komitesi ilk toplantısı İstanbul'da - Son Dakika

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