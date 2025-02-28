Meksika, 29 Uyuşturucu Kaçakçısını ABD'ye İade Etti - Son Dakika
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Meksika, 29 Uyuşturucu Kaçakçısını ABD'ye İade Etti

Meksika, uyuşturucu suçlamasıyla tutuklu 29 kişiyi ABD'ye teslim etti. Suç örgütleriyle ilgili işbirliği.

28.02.2025 11:17
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MEXICO Meksika'nın, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 29 kişiyi ABD'ye iade ettiği bildirildi.

Meksika hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla ülke genelinde cezaevlerinde tutulan mahkumlara ilişkin bilgi verildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela, El Salvador ve Meksika'daki 8 suç örgütünü "yabancı terör örgütü" olarak tanımlamasının ardından yapılan açıklamada, 29 mahkumun iki ülke arasındaki işbirliği kapsamında ABD'li makamlara teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kişilerin gözaltı, transfer ve resmi teslim işlemlerinin kurumsal protokoller çerçevesinde gerçekleştirildiği aktarılarak, "Bu eylem, her iki ülkenin egemenliğine saygı çerçevesinde koordinasyon, işbirliği ve iki taraflı karşılıklılık çabalarının bir parçasıdır." ifadesi kullanıldı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada da Meksika'dan iade edilen mahkumlar arasında, 1985'te ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ajanı Enrique "Kiki" Camarena Salazar'ı öldürmekle suçlanan Guadalajara kartelinin eski elebaşı Rafael Caro Quintero dahil bazı suç örgütü liderlerinin de bulunduğu belirtildi.

Trump, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye uyuşturucu akışının devam ettiğini belirterek, bu ülkelere uygulanacak tarifelerin 4 Mart'ta planlandığı gibi yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika, 29 Uyuşturucu Kaçakçısını ABD'ye İade Etti - Son Dakika

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