Meksika, ABD'den Delil Talep Etti

MEKSİKO, 7 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkenin kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinin valisi Ruben Rocha Moya ve 9 yetkiliye yöneltilen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı iddialarına ilişkin delilleri ABD'den talep ettiklerini söyledi. Rocha Moya iddialar üzerine geçici olarak görevinden ayrılmıştı.

Sheinbaum çarşamba günü yaptığı açıklamada Meksikalı savcılarla yürütülen hukuki istişareler sonucu hazırlanan talebin, Meksika Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Adalet Bakanlığı'na diplomatik notayla iletildiğini belirtti.

Sheinbaum, taleple Washington'ın Meksikalı yetkililerin olayı ulusal yasalar çerçevesinde soruşturmasına olanak sağlayacak "somut deliller" sunmasını amaçladıklarını ifade etti.

Şimdiye kadar sunulan delillerin yetersiz olduğunu belirten Sheinbaum, delillerin güçlü olup olmadığı konusundaki şüphelerini dile getirdi. Sheinbaum, siyasi görüşü ne olursa olsun "kimseyi korumayacaklarını" lakin yabancı ülke baskısıyla da hareket etmeyeceklerini vurguladı.

New York Güney Bölgesi savcıları, Rocha Moya'ya ve diğer yetkililere yöneltilen suçlamaları 29 Nisan'da kamuoyuna duyurmuştu.