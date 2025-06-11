Meksika, ABD'den Gümrük Muafiyeti Talep Ediyor

MEKSİKO, 11 Haziran (Xinhua) -- Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 50 oranındaki en son gümrük vergisinden muaf olma yönündeki taleplerine yanıt beklediklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Haziran'da İngiltere hariç tüm ülkelerden ABD'ye yapılan çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergilerini iki katına çıkaran başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Meksika, başkanlık kararnamesinin ardından muafiyet talebini ABD'ye iletti.

Ebrard, geçen hafta Washington'a yaptığı ziyaret sırasında ülkesinin müzakere ekibinin, ABD'li yetkililere son derece önemli argümanlar sunduğunu ifade etti.

Ebrard'a göre ekip, an itibarıyla iki ülke arasındaki çelik ticaretinde ticaret fazlası kaydedenin ABD olması nedeniyle gümrük vergisinin "son derece tartışmalı" olduğunu savundu.

Ekibin İngiltere'yle eşit muamele talep ettiğini ve yüksek düzeydeki endüstriyel entegrasyon nedeniyle sınırın her iki tarafında ekonomik gelişmenin de olumsuz yönde etkilenebileceği uyarısında bulunduğunu kaydeden Ebrard, "ABD'nin yanıtını bekliyoruz" dedi.