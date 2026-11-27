MEKSİKO, 27 Kasım (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Küba ile dayanışma içinde olduklarını, bu ülkeye yönelik her türlü ticaret ve enerji ablukasına karşı çıktıklarını ve Küba halkının kendi kaderini tayin hakkını desteklediklerini söyledi.

Sheinbaum perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Meksika'nın dış politikasının halkların kendi kaderini tayin hakkına saygı ilkesine dayandığını belirterek, hiçbir ülkenin Küba'nın içişlerine müdahale etmemesi gerektiğini ifade etti.

Hükümetinin Küba'yla ilgili tutumu hakkında ise Sheinbaum, "Küba'nın kaderine karar verebilecek olan sadece Küba halkıdır, başkası değil" dedi.

Sheinbaum, ülkesinin Küba ile onlarca yıldır süregelen dayanışma ve kardeşlik bağlarını sürdürdüğünü, adanın ekonomik olarak tecrit edilmesine yönelik önlemlere de uzun süredir karşı çıktığını hatırlattı.

Küba'ya yönelik ticari yaptırımları ve ülkenin enerjiye erişimini kısıtlayan önlemleri reddettiklerini yineleyen Sheinbaum, bu tür politikaların doğrudan halka zarar verdiğine dikkat çekti.

Sheinbaum, "Adaya yönelik her türlü ticaret ablukasına ve şu anda uygulanan enerji ablukasına karşıyız. Çünkü hiçbir politika bir halkı hedef almamalı" dedi.

Meksika'nın tıbbi malzeme göndererek ve çeşitli yardımlar sağlayarak Küba'ya desteğini sürdürdüğünü belirten Sheinbaum, Meksika Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'nın kısa süre önce Havana'da gıda ve diğer insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla bir ofis açtığını duyurdu.