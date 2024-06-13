Meksika'da 18 yıl sonra mahsur kalan madencilerin kalıntıları bulundu - Son Dakika
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Meksika'da 18 yıl sonra mahsur kalan madencilerin kalıntıları bulundu

Meksika'nın kuzeyinde 18 yıl önce meydana gelen bir maden göçüğünde mahsur kalan 63 madenciden bazılarının kalıntılarına ulaşıldı. Meksika İçişleri Bakanlığı, yıllardır süren arama faaliyetlerinin sonuç verdiğini duyurdu. Eyalet savcılığı, kimlik tespiti için çalışmalara başlayacak. 2006'da Pasta de Conchos maden sahasında meydana gelen göçükte 63 kişi hayatını kaybetmişti. Kurbanların aileleri yıllardır yakınlarının bulunmasını talep ediyordu ve mevcut Devlet Başkanı Andres Lopez Obrador, 2020'de cesetlerin tespit edilip çıkarılacağı sözünü vermişti.

13.06.2024 11:27
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MEXICO Meksika'nın kuzeyinde 18 yıl önce bir kömür madeninde mahsur kalan 63 madenciden bazılarının kalıntılarına ulaşıldı.

Meksika İçişleri Bakanlığı, 2006'da Coahuila eyaletindeki maden göçüğünün kurbanlarının bulunmasına yönelik yıllardır süren arama faaliyetlerinin sonuç verdiğini duyurdu.

Maden göçüğü, ülke tarihinin en trajik hadiselerinden biri olarak gösterilirken yetkililer, 18 yılın ardından madencilerin bazılarının kalıntılarının çıkarıldığını açıkladı.

Eyalet savcılığı, kimlik tespiti için çalışmalara başlanacağını ifade etti.

Coahuila'daki Pasta de Conchos maden sahasında 2006'da göçük meydana gelmiş, 73 kişiden 63'ü mahsur kaldıkları madende hayatını kaybetmişti.

Tehlikeli ve maliyetli olacağı gerekçesiyle yıllarca arama faaliyetleri yapılmazken kurbanların aileleri yetkililere, yakınlarının bulunmasına dair taleplerini iletmeye devam etmişti.

Mevcut Devlet Başkanı Andres Lopez Obrador, 2020'de kurbanların cesetlerinin tespit edilip çıkarılacağı sözünü vermişti.

Kaynak: AA

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