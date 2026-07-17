Meksika'da 7.3 Büyüklüğünde Deprem

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmediğini belirtirken, ülkenin güney kıyıları ve komşu Guatemala için tsunami uyarısı yapıldı.

Sheinbaum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülkede yaşanan depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremin ardından Chiapas ve Tabasco valileriyle görüştüğünü aktaran Sheinbaum, her iki eyalette de şu ana kadar herhangi bir hasar tespit edilmediğini ve komşu eyaletlerde de acil durum protokollerinin devreye alındığını belirtti.

Sheinbaum, yerel, eyalet ve federal düzeydeki yetkililerin, depremin en fazla hissedildiği bölgelerde olası yapısal hasarları belirlemek ve gerekli önlemleri koordine etmek amacıyla saha incelemelerini sürdürdüğünü kaydetti.

Chiapas eyaletinde idari faaliyetler durduruldu

Chiapas Valisi Eduardo Ramirez de deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, eyalette idari faaliyetlerin durdurulduğunu bildirdi. Ramirez, özel sektöre de "aynı yönde hareket etme" çağrısı yaptı.

Chiapas Eyaleti Sivil Savunma Sekreterliği ise ekiplerin, eyalet genelinde inceleme ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Merkez üssü Chiapas açıkları olan deprem nedeniyle evler, iş yerleri ve kamu binaları tedbir amacıyla tahliye edilirken; eyalet genelinde acil durum protokolleri devreye alındı. Şu ana kadar da can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi.

Oaxaca Valisi Salomon Jara da eyalette inceleme çalışmalarının başlatıldığını ve şu ana kadar önemli bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı

Meksika'da meydana gelen şiddetli depremin ardından ülkenin güney kıyıları ile komşu Guatemala için tsunami uyarısı yapıldı.

Meksika Donanması Tsunami Uyarı Merkezi (CAT-SEMAR) tarafından yapılan açıklamada, en yüksek riskin Chiapas ve Oaxaca eyaletlerinin kıyılarında olduğu bildirildi.

Açıklamada, deniz seviyesinde 105 santimetreye kadar yükselme ve dalgalanmalar beklendiği ifade edildi.

Uyarı kaldırılana kadar halkın plajlardan ve kıyı şeridinden uzak durması, liman girişlerinde ise güçlü akıntılara karşı dikkatli olunması istendi.

Deniz ulaşımında herhangi bir sorun yaşanmadı

Deniz Kuvvetleri Genel Sekreteri Raymundo Pedro Morales ise depremin ardından deniz ulaşımı ve denizcilik faaliyetlerinde herhangi bir sorun yaşanmadığını açıkladı.

Morales, depremin tetiklediği tsunami nedeniyle bazı plajlarda deniz seviyesinin yaklaşık yarım metre yükselebileceğini belirterek, vatandaşlara tedbir amacıyla "plajlardan uzak durmaları" çağrısında bulundu. Morales, bunun dışında endişe verici bir durum bulunmadığını aktardı.

Guatemala Devlet Başkanı Arevalo, tedbiren Başkanlık Sarayı'ndan tahliye edildi

Guatemala basınındaki haberlere göre, Meksika açıklarında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, tedbiren Başkanlık Sarayı'ndan tahliye edildi.

Arevalo, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, her şeyin yolunda olduğunu belirterek, vatandaşlardan sakin olmasını ve olası artçı depremlere karşı binaları düzenli şekilde tahliye etmesini istedi.

Depremlerin hissedildiği ülkede ilk belirlemelere göre can kaybı, yaralanma veya maddi hasar bildirilmezken, başkentte bazı binalar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Meksika'nın Aquiles Serdan bölgesinin 48 kilometre güneybatısında 7,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Meksika açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Pasifik Okyanusu açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Depremin 15,2 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilmişti.

7,3 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası Pasifik Okyanusu açıklarında, büyüklüğü 5 ile 6 arasında değişen 9 ayrı deprem daha yaşandığı bildirilmişti.