Meksika'da keşfedilen Taam Ja, dünyanın en derin mavi çukuru olarak belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meksika'da keşfedilen Taam Ja, dünyanın en derin mavi çukuru olarak belirlendi

Meksika\'da keşfedilen Taam Ja, dünyanın en derin mavi çukuru olarak belirlendi

Bilim insanları, Meksika'nın Yucatan Yarımadası açıklarında bulunan Taam Ja'nın 420 metre derinliğiyle dünyanın en derin mavi çukuru olduğunu açıkladı. Geçen yıl yapılan ölçümlerde ikinci en derin mavi çukur olduğu belirlenen Taam Ja'nın derinliği yeniden ölçülerek 146 metrelik bir farkla birinci sıraya yükseldi. Taam Ja'nın deniz altı tünelleri ve mağaralarla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

02.05.2024 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilim insanları, Meksika'nın Yucatan Yarımadası açıklarında 2021'de keşfedilen "Taam Ja"nın 420 metreyle dünyanın en derin mavi çukuru olduğunu açıkladı.

9Newscom'un haberine göre bilim insanları, geçen yıl dünyanın en derin 2'nci mavi çukuru olduğunu açıkladıkları "Taam Ja"da yeniden ölçüm gerçekleştirdi.

Buna göre derinliğinin en az 420 metre olduğu tespit edilen "Taam Ja"daki ilk ölçümle ikincisi arasında en az 146 metrelik fark bulundu.

Böylelikle "Taam Ja", 301 metre derinliğinde olan Güney Çin Denizi'ndeki Ejder Çukuru'nu (Dragon Hole) geride bırakarak ilk sıraya yükseldi.

"Taam Ja"nın deniz altı tünelleri ve mağaralardan oluşan labirentle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Mavi çukura Maya dilinde "derin su" anlamına gelen "Taam Ja" adı verilmişti.

Kaynak: AA

Derin Mavi, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da keşfedilen Taam Ja, dünyanın en derin mavi çukuru olarak belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
12:02 CZN Burak, Neşet Turan’ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi
11:29 Fenerbahçe’nin kasası ağzına kadar dolacak Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek’e rekor bonservis Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis
11:28 Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı! Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı
10:50 Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5’nci kattan aşağıya atladı Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5'nci kattan aşağıya atladı
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:56 Ünlü popçu, “Arabistan’daki albüm kapağı“ diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı Ünlü popçu, "Arabistan'daki albüm kapağı" diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 13:15:56. #1.12#
SON DAKİKA: Meksika'da keşfedilen Taam Ja, dünyanın en derin mavi çukuru olarak belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement