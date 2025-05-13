Meksika'da İthalat Yasağı, Hayvancılığı Vuruyor

MEKSİKO, 12 Mayıs (Xinhua) -- ABD hükümetinin, Meksika'dan büyükbaş canlı hayvan ithalatını askıya alması nedeniyle Meksika'nın büyükbaş hayvan sektörü günde yaklaşık 11,4 milyon ABD doları tutarında kayıp yaşıyor.

Meksika Ulusal Tarım Konseyi'nden pazartesi günü yapılan açıklamada Washington tarafından vida kurdu sineği zararlısının kontrol altına alınmasına yönelik ortak çabaların gözden geçirilmesi amacıyla getirildiği ifade edilen söz konusu geçici yasağın, tedarik zincirlerini bozduğu ve her iki ülkede de gıda bulunurluğunu tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu yasak, Meksika tarımını olumsuz etkileyerek sınırın iki tarafında da gıda güvenliğini riske atıyor" denildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da haksız bir uygulama olduğunu ifade ederek yasağa karşı çıktı ve tek taraflı kararlar yerine karşılıklı koordinasyon çağrısında bulundu.

Sheinbaum, pazartesi günkü basın toplantısında, "Bu önlemi doğru bulmuyoruz. Sınırı Meksika'dan yapılan büyükbaş hayvan ithalatına kapatmak için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı.

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins ise pazar günü yaptığı açıklamada ABD sığırlarını tehlikeli, et yiyen parazit istilasından korumak için Meksika sınırından canlı hayvan ithalatını "aylık bazda" askıya aldıklarını açıklamıştı.