Meksika'da öğretmenler benzin istasyonlarını işgal ederek bedava yakıt dağıttı - Son Dakika
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Meksika'da öğretmenler benzin istasyonlarını işgal ederek bedava yakıt dağıttı

Meksika\'da öğretmenler benzin istasyonlarını işgal ederek bedava yakıt dağıttı

Meksika'da eğitim reformu talep eden öğretmenler, hükümete baskı yapmak için benzin istasyonlarını işgal ederek vatandaşlara ücretsiz yakıt dağıttı. Öğretmenler, aynı zamanda metro hatlarında kontrolü ele geçirerek toplu ulaşımı felce uğrattı. Talepleri arasında sosyal yardımların artırılması, kariyer belirleme sisteminin değişmesi ve emekli maaş artışlarının asgari ücret üzerinden yapılması bulunuyor.

24.05.2024 15:39
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Meksika'da eğitim sektöründeki taleplerine olumlu karşılık vermeyen hükümete karşı eylem yapan öğretmenler, bazı yerlerde benzin istasyonlarını işgal ederek, vatandaşlara bedava yakıt dağıttı.

Meksika'da, eğitim reformu talep eden ve "Devlet Çalışanları Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Enstitüsü" yasasının yürürlükten kaldırılmasını isteyen öğretmenler, hükümete baskı yapmak için günlerdir protestolarını sürdürüyor.

Ulusal Eğitim Çalışanları Koordinatörlüğü adlı sendikaya bağlı olan öğretmenler, 22 Mayıs sabahı başta Chiapas bölgesi ve başkent Ciudad de Mexico gibi farklı yerlerde en az 12 benzin istasyonunu işgal etti.

Öğretmenlerin bu eyleminden haberdar olan birçok kişi araçlarının depolarını bedavaya doldurmak için benzin istasyonlarına akın etti.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Bu, benzin istasyonu sahipleriyle mutabakata varılan barışçıl bir eylemdir. En az 12 benzin istasyonunda sürücülere ücretsiz akaryakıt dağıttık." ifadesi kullanıldı.

Diğer yandan bir grup öğretmen de başkent Ciudad de Mexico'da bazı metro hatlarında giriş ve çıkışlarda kontrolü ele geçirerek, geçici süreliğine olsa da toplu ulaşımı felce uğrattı.

Sosyal yardımların artırılması, kariyer belirleme sisteminin değişmesini, emekli sandığının yeniden yürürlüğe girmesini, emekli maaş artışlarının asgari ücret üzerinden yapılmasını isteyen öğretmenler, taleplerine karşılık seslerini duyurabilmek için 15 Mayıs'tan bu yana ülkenin önemli meydanlarında oturma eylemleri yapıyor.

Kaynak: AA

Asgari Ücret, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da öğretmenler benzin istasyonlarını işgal ederek bedava yakıt dağıttı - Son Dakika

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