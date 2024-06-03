Meksika'da Seçim Öncesi Adayın Öldürülmesi Soruşturuluyor

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MEKSİKA, 3 Haziran (Xinhua) -- Meksika'da Pazar günü seçimlerde oy kullanma işleminin başlamasından saatler önce yerel bir adayın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaleti başsavcılığından Pazar günü yapılan açıklamaya göre, Cuitzeo belediyesinde bir hükümet makamı için yarışan Sigamos Haciendo Historia koalisyonundan 35 yaşındaki Israel Delgado Vega, Cumartesi gecesi San Benito Juarez kasabasında bir motosiklet kullanan kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldü.

Açıklamada, "Failler kaçarken, Israel Delgado saldırının ardından olay yerine hayatını kaybetti" ifadesi yer aldı.

Olay, Meksikalıların yeni bir devlet başkanı seçeceği ülke tarihindeki en büyük seçim sürecinin başlamasından birkaç saat önce meydana geldi.