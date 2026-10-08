Meksika'da Sheinbaum, adaylara 2028'de başlayacak çifte vatandaşlık yasağını imzaladı - Son Dakika
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Meksika'da Sheinbaum, adaylara 2028'de başlayacak çifte vatandaşlık yasağını imzaladı

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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, devlet başkanlığı, valilik ve Mexico City belediye başkanlığı adaylarına çifte vatandaşlık yasağı getiren kararnameyi imzaladı. 2028'de yürürlüğe girecek düzenleme adayları etkileyecek; halkın çifte vatandaşlığına engel gelmeyecek.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkede devlet başkanlığı, eyalet valiliği ve başkent Mexico City belediye başkanlığı için aday olacak kişilerin çifte vatandaş olmasını yasaklayan anayasa reformunu öngören kararnameyi imzaladı.

Sheinbaum, imza töreninde yaptığı açıklamada, "2028 yılından itibaren valilik, hükümet başkanlığı, devlet başkanlığı veya belediye başkanlığına aday olmak isteyen herkesin Meksikalı olması gerekecektir. Bu kararnamenin konusu budur." ifadelerini kullandı.

Buna göre, 2028'de yürürlüğe girecek kararnameyle halihazırda çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin, söz konusu görevlere aday olmadan önce ikinci vatandaşlıklarını bırakmaları gerekecek.

Kararname, Meksika halkının çifte vatandaş olmasının önüne bir engel koymazken bu karardan yalnızca yönetici pozisyonlarına aday kişilerin çifte vatandaşlığı etkilenecek.

Kaynak: AA
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