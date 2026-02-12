Meksika'da Sinaloa Karteli ile Çatışma - Son Dakika
Meksika'da Sinaloa Karteli ile Çatışma

12.02.2026 09:28
Meksika Deniz Kuvvetleri, Sinaloa Karteli ile çatışmaya girdi; bir ölü, 9 gözaltı var.

MEXICO Meksika hükümeti, ülkenin Deniz Kuvvetleri ile Sinaloa Karteli üyeleri arasında Culiacan kentine bağlı El Limoncito kırsalında çatışma çıktığını açıkladı.

Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Deniz Kuvvetleri personelinin Sinaloa eyaletinde devriye yaparken organize suç örgütü üyelerinin saldırısına uğradığını bildirdi.

Çıkan çatışmada bir kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin gözaltına alındığını belirten Garcia Harfuch, operasyonda yüksek kalibreli silahlar, el bombaları ve 89 patlayıcı düzeneğin ele geçirildiğini kaydetti.

Garcia Harfuch, ilgili kurumların, halkı korumak amacıyla bölgede güvenlik önlemlerini sürdürdüğüne işaret ederek, operasyonların devam ettiğini, kamuoyunun bilgilendirileceğini aktardı.

Saldırı, eski uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğullarının elebaşılığını yaptığı ve Sinaloa Karteli'nin bir kolu olan "Los Chapitos" suç örgütünün kontrolündeki El Limoncito kırsalında meydana geldi.

Sinaloa Karteli'nin önde gelen isimlerinden "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia'nın Temmuz 2024'te tutuklanmasının ardından kartel, biri Chapo'nun mirasçıları diğeri ise El Mayo'nun sadık destekçileri tarafından kontrol edilen iki gruba bölünmüştü.

Bu güç mücadelesi, bölgedeki cinayet, silahlı saldırı ve kaçırma vakalarının artmasına yol açmış, 2025'te eyalette 1654 cinayet ve 2 bin 320 kaçırılma vakası kaydedildiği, 1445 kişinin halen kayıp olduğu açıklanmıştı.

ABD, Sinaloa Karteli'ni "yılda 100 bin Amerikalının" ölümüne neden olan sentetik uyuşturucu fentanilin önde gelen tedarikçisi olmakla suçluyor.

Kaynak: AA

09:32
