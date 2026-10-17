Meksika'da sörfçü 3 turisti öldüren 3 sanığa 158 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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Meksika'da sörfçü 3 turisti öldüren 3 sanığa 158 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi

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Meksika'nın Baja California eyaletindeki mahkeme, 2024'te 3 turisti öldüren 3 sanığa 158 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Baja California Sörfçüler Derneği Başkanı Antonio Otanez, adaletin yerini bulduğunu, bölgede turist sayısında önemli düşüş yaşandığını belirtti.

Meksika'da 2024'te Avustralyalı ve ABD'li 3 turisti öldüren 3 kişiye 158 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

Meksika'nın Baja California eyaletine bağlı Ensenada kentindeki mahkemede görülen duruşmada, 2024'te işlenen Avustralyalı kardeşler Callum ve Jake Robinson ile ABD'li Carter Redd Rhoad cinayetine ilişkin karar açıklandı.

Buna göre, cinayet, şiddet içeren hırsızlık ve şiddet içeren araç hırsızlığı gerekçeleriyle Jesus Gerardo Garcia, Irineo Francisco ve Angel Jesus, 158 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Baja California Sörfçüler Derneği Başkanı Antonio Otanez, adaletin yerini bulduğunu belirterek, olayın ardından sörfçüler başta olmak üzere bölgeye gelen turist sayısında "önemli bir düşüş" yaşandığını kaydetti.

Ne olmuştu?

Avustralyalı kardeşler Callum ve Jake Robinson Nisan 2024'te, ABD'li arkadaşları Carter Redd Rhoad ile sörf yapmak amacıyla geldikleri Meksika'da öldürülmüştü.

Sahilde kamp yaptıkları sırada saldırıya uğrayan 3 turistin cansız bedenleri, aynı yılın mayıs ayında bir kuyuda bulunmuştu.

Söz konusu olay, turizme bağımlı olan ülkeyi ziyaret eden yabancıların karşı karşıya olduğu riskleri ortaya çıkaran ve Meksika'nın imajını zedeleyen bir olay olarak görülmüştü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Meksika'da sörfçü 3 turisti öldüren 3 sanığa 158 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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