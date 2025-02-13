Meksika'dan ABD'ye Gümrük Vergisi Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meksika'dan ABD'ye Gümrük Vergisi Tepkisi

Meksika Başkanı Sheinbaum, ABD'nin çelik ve alüminyum gümrük vergilerine karşı mektup yazdı.

13.02.2025 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEKSİKO, 13 Şubat (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yeni gümrük vergilerine karşı olduğunu yineleyerek, "gereksiz" bulduğu söz konusu önlem hakkında ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yazdığını söyledi.

Sheinbaum, çarşamba günü sabah saatlerinde düzenlediği olağan basın toplantısında söz konusu mektubun ilgili ticaret verileriyle birlikte Beyaz Saray'a gönderileceğini belirtti.

Resmi verilere göre ABD, 2024 yılında Meksika'yla olan çelik ve alüminyum ticaretinde yaklaşık 6,897 milyar ABD doları tutarında ticaret fazlası elde etti.

Gümrük vergisinin, otomotiv gibi farklı sektörlerde kullanılan bileşenlerin fiyatını artıracağı tahmin ediliyor.

Sheinbaum söz konusu mektubun, "Başkan Trump'a alüminyum ve çelikte ABD'nin ihracatının Meksika'nın ihracatından fazla olduğunu, ABD'nin ticaret fazlası olduğunu göstermek amacıyla" sunulduğunu vurguladı.

Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard'ın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin beklendiğini kaydeden Sheinbaum, kendisinin de Trump'ın Ticaret Bakanı adayı olarak gösterdiği Howard Lutnick ile iletişim halinde olduğunu sözlerine ekledi.

Bu hafta başında Trump, ABD'ye yapılan tüm çelik ve alüminyum ithalatlarına yüzde 25 düzeyinde gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamelerini imzalamıştı. Bu kararın Meksika'nın çelik sektörünü etkileyeceği tahmin ediliyor.

Meksika ve ABD, Meksika'dan ABD'ye ihraç edilen tüm Meksika ürünlerine getirilen yüzde 25 gümrük vergilerinin askıya alınması konusunda da görüşmeler yürütüyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'dan ABD'ye Gümrük Vergisi Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:20 Diyanet’in soruşturma başlattığı Halil Konakçı’ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan destek Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
14:40 Mansur Yavaş’ın “Adayım“ sözleri Özgür Özel’e soruldu Çok konuşulacak yanıt Mansur Yavaş'ın "Adayım" sözleri Özgür Özel'e soruldu! Çok konuşulacak yanıt
13:25 Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu
07:42 Benfica Monaco’yu deplasmanda yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Benfica Monaco'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:38 Kılıçdaroğlu’nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker’e hak vereceğimi düşünmezdim Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim
07:22 Meclis’te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar Meclis'te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar
00:19 Şizofreni hastası koca, ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı Şizofreni hastası koca, ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı
00:17 İmamoğlu’ndan “cumhurbaşkanlığı adaylığı“ çıkışı: Sürecin detayları hafta sonu açıklanır İmamoğlu'ndan "cumhurbaşkanlığı adaylığı" çıkışı: Sürecin detayları hafta sonu açıklanır
23:41 Benfica, Trabzonspor’dan Malheiro’ya talip oldu Benfica, Trabzonspor'dan Malheiro'ya talip oldu
23:27 Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı AK Partili Özlem Zengin, Meclis’te eleştirilere yanıt verdi Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı! AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 18:16:32. #1.13#
SON DAKİKA: Meksika'dan ABD'ye Gümrük Vergisi Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.