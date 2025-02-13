Meksika'dan ABD'ye Gümrük Vergisi Tepkisi

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MEKSİKO, 13 Şubat (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yeni gümrük vergilerine karşı olduğunu yineleyerek, "gereksiz" bulduğu söz konusu önlem hakkında ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yazdığını söyledi.

Sheinbaum, çarşamba günü sabah saatlerinde düzenlediği olağan basın toplantısında söz konusu mektubun ilgili ticaret verileriyle birlikte Beyaz Saray'a gönderileceğini belirtti.

Resmi verilere göre ABD, 2024 yılında Meksika'yla olan çelik ve alüminyum ticaretinde yaklaşık 6,897 milyar ABD doları tutarında ticaret fazlası elde etti.

Gümrük vergisinin, otomotiv gibi farklı sektörlerde kullanılan bileşenlerin fiyatını artıracağı tahmin ediliyor.

Sheinbaum söz konusu mektubun, "Başkan Trump'a alüminyum ve çelikte ABD'nin ihracatının Meksika'nın ihracatından fazla olduğunu, ABD'nin ticaret fazlası olduğunu göstermek amacıyla" sunulduğunu vurguladı.

Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard'ın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin beklendiğini kaydeden Sheinbaum, kendisinin de Trump'ın Ticaret Bakanı adayı olarak gösterdiği Howard Lutnick ile iletişim halinde olduğunu sözlerine ekledi.

Bu hafta başında Trump, ABD'ye yapılan tüm çelik ve alüminyum ithalatlarına yüzde 25 düzeyinde gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamelerini imzalamıştı. Bu kararın Meksika'nın çelik sektörünü etkileyeceği tahmin ediliyor.

Meksika ve ABD, Meksika'dan ABD'ye ihraç edilen tüm Meksika ürünlerine getirilen yüzde 25 gümrük vergilerinin askıya alınması konusunda da görüşmeler yürütüyor.