Meksika'dan Akaryakıtta Fiyat Müdahalesi

14.04.2026 10:27
Meksika, İran'daki gerilim ve Hürmüz Boğazı aksaklıkları nedeniyle akaryakıt fiyatlarını kontrol altına alıyor.

MEXICO Meksika hükümeti, İran'daki gerilimin küresel ekonomi üzerindeki etkileri ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların yol açtığı enflasyonu önlemek amacıyla akaryakıt fiyatlarına müdahale ettiklerini bildirdi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, günlük basın toplantısında, ülkenin enerji ihtiyacının büyük bölümünü üretmesine rağmen petrol gelirlerinin küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilendiğini ifade etti.

ABD ile İran arasındaki gerilimin petrol fiyatlarını yükselttiğine işaret eden Sheinbaum, hükümetin özellikle enerji alanında artan fiyatları kontrol altına almak için çeşitli önlemler aldığını belirtti.

Sheinbaum, uluslararası piyasada belirlenen fiyatlar nedeniyle maliye politikası aracılığıyla ülkedeki akaryakıt fiyatlarını sınırlandırdıklarını ifade etti.

Benzinin litre fiyatını yaklaşık 24 peso (yaklaşık 1,50 dolar) seviyesinde tutmak için vergi indirimi uyguladıklarını belirten Sheinbaum, "Benzin ve dizel fiyatlarını desteklemek için müdahale etmeseydik, benzinin litre fiyatı 30 pesonun üzerine çıkardı, dizel ise yaklaşık 32 ila 33 peso seviyesinde olurdu." dedi.

Sheinbaum, gıda fiyatlarında da artış yaşandığını kaydederek, domates ve sığır eti gibi ürünlerde enflasyonun yükseldiğini, üreticilerin mevcut jeopolitik ortamı fırsata çevirmemesi için sektör temsilcileriyle görüşmeler yapacaklarını dile getirdi.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün TSİ 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

