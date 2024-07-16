Meksika Devlet Başkanı ABD Kongre Üyeleriyle Görüştü - Son Dakika
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Meksika Devlet Başkanı ABD Kongre Üyeleriyle Görüştü

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da bir grup ABD Kongre üyesiyle bir araya geldi. Obrador, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaparak işbirliği ve iyi komşuluk politikasının devam etmesi gerektiğini belirtti. Toplantıya Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena ve ABD'nin Meksiko Büyükelçisi Ken Salazar da katıldı.

16.07.2024 07:41
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkeyi ziyaret eden bir grup ABD Kongre üyesiyle görüştü.

Obrador, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerden oluşan bir grup ABD Kongre üyesiyle bir araya geldiğini belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapan Obrador, "Halklarımız ve ülkelerimizin menfaati için işbirliği ve iyi komşuluk politikasını sürdürmenin önemi hususunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Ulusal basına göre, yaklaşık 3 saat süren toplantıya Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena ve ABD'nin Meksiko Büyükelçisi Ken Salazar da katıldı.

Dışişleri Bakanı Barcena görüşmeye ilişkin, "İki ülkeyi ilgilendiren tüm konuları ele aldık. Devlet Başkanı Obrador, ABD ile sürdürülen ikili ilişkilerin çok iyi olduğundan bahsetti." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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