Meksika Devlet Başkanı, ABD'nin tartışmalı göçmenlik yasasını eleştirdi

MEKSİKO, 21 Mart (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Teksas eyaletindeki tartışmalı yeni göçmenlik yasasını tarihte katı kurallarıyla anılan Atina'nın ilk yazılı kanunu "Drakon yasasına" benzeterek eleştirdi.
4 numaralı Senato Tasarısı (SB4) olarak bilinen yasa, ABD eyalet ve yerel kolluk kuvvetlerinin, ülkenin güney sınırını izinsiz geçtiğinden şüphelenilen kişileri tutuklamasına ve sınır dışı etmesine izin veriyor. Ancak yasa, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından kabul edildikten saatler sonra bir temyiz mahkemesi tarafından durduruldu.
Lopez Obrador günlük basın toplantısında SB4'ün insan haklarını ihlal ettiğini ve hükümetinin Teksas'tan sınır dışı edilenleri kabul etmeyeceğini söyledi.
Obrador, "İnsan haklarına tamamen zıt ve aykırı olan bu Drakon yasasına elbette karşıyız" dedi.
Lopez Obrador, Meksiko kentindeki Ulusal Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Buna karşı elimiz kolumuz bağlı durmayacağız, cevabımız budur" diye konuştu.
Pek çok Latin Amerika ülkesinin hükümetleri, sivil toplum örgütleri ve göçmen hakları aktivistleri de yasayı eleştirdi.
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