Meksika Devlet Başkanı, ABD\'yi Medyadaki Çamur Atma Kampanyalarıyla Suçladı

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MEKSİKO, 1 Şubat (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD hükümetini medyadaki çamur atma kampanyalarına izin vermekle suçladı.

ABD ve Alman basın kuruluşları, Lopez Obrador'un 2006'daki başkanlık kampanyası için bir uyuşturucu kartelinden milyonlarca ABD doları finansman aldığını ileri sürmüştü. Devlet Başkanı, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında bu iddiaları "iftira olarak" nitelendirip reddetti.

Lopez Obrador, iddiaların ABD Dışişleri Bakanlığı yahut ABD'nin Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi gibi devlet kurumları tarafından yayılmış olabileceğini belirtti.

Devlet Başkanı, başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ve diğer kurumlar özellikle izin verildiğinde bu tür meselelere tabii ki dahil olurlar" dedi.

"Kurumların nüfuzu çok fazla ve basın da buna müsait" diyen Lopez Obrador, ahlaka ve siyasi etiğe aykırı uygulamalara izin verdiği için ABD hükümetini kınadı.

Lopez Obrador, Meksika ve ABD'de başkanlık seçim kampanyaları devam ederken bu tür çamur atma eylemlerinin beklendiğini ifade etti.