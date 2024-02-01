 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Meksika Devlet Başkanı, ABD'yi Medyadaki Çamur Atma Kampanyalarıyla Suçladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meksika Devlet Başkanı, ABD'yi Medyadaki Çamur Atma Kampanyalarıyla Suçladı

Meksika Devlet Başkanı, ABD\'yi Medyadaki Çamur Atma Kampanyalarıyla Suçladı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD hükümetini medyadaki çamur atma kampanyalarına izin vermekle suçladı. Lopez Obrador, ABD ve Alman basın kuruluşlarının kendisi hakkında çıkan uyuşturucu finansmanı iddialarını reddetti ve bunları iftira olarak nitelendirdi. Devlet Başkanı, ABD'nin Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi gibi devlet kurumlarının bu tür iddiaları yayabileceğini belirtti ve ABD hükümetini ahlaka ve siyasi etiğe aykırı uygulamalara izin vermekle kınadı.

01.02.2024 09:57  Güncelleme: 09:59
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEKSİKO, 1 Şubat (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD hükümetini medyadaki çamur atma kampanyalarına izin vermekle suçladı.

ABD ve Alman basın kuruluşları, Lopez Obrador'un 2006'daki başkanlık kampanyası için bir uyuşturucu kartelinden milyonlarca ABD doları finansman aldığını ileri sürmüştü. Devlet Başkanı, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında bu iddiaları "iftira olarak" nitelendirip reddetti.

Lopez Obrador, iddiaların ABD Dışişleri Bakanlığı yahut ABD'nin Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi gibi devlet kurumları tarafından yayılmış olabileceğini belirtti.

Devlet Başkanı, başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ve diğer kurumlar özellikle izin verildiğinde bu tür meselelere tabii ki dahil olurlar" dedi.

"Kurumların nüfuzu çok fazla ve basın da buna müsait" diyen Lopez Obrador, ahlaka ve siyasi etiğe aykırı uygulamalara izin verdiği için ABD hükümetini kınadı.

Lopez Obrador, Meksika ve ABD'de başkanlık seçim kampanyaları devam ederken bu tür çamur atma eylemlerinin beklendiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Sizin düşünceleriniz neler ?

Amerika Birleşik Devletleri, Meksiko, Sonora, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika Devlet Başkanı, ABD'yi Medyadaki Çamur Atma Kampanyalarıyla Suçladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 10:11:24. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika Devlet Başkanı, ABD'yi Medyadaki Çamur Atma Kampanyalarıyla Suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement