Meksika Devlet Başkanı, Ekvador polisine destek veren ülkelere teşekkür etti - Son Dakika
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Meksika Devlet Başkanı, Ekvador polisine destek veren ülkelere teşekkür etti

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ekvador polisinin Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine baskın yapmasının ardından kendisine destek açıklamasında bulunan ülkelere teşekkür etti. Obrador, Ekvador halkıyla sorunlarının olmadığını vurgulayarak, Meksikalı vatandaşların sakin olmalarını ve provokasyona gelmemelerini istedi. Meksika Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup Meksikalı vatandaş ise Ekvador polisinin baskınına tepki gösterdi. Olaylar sonucunda birçok lider Devlet Başkanı, Obrador'a destek verirken, Ekvador'a tepki göstermişti.

07.04.2024 09:33
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ekvador polisinin Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine baskın yapmasının ardından kendisine destek açıklamasında bulunan ülkelere teşekkür etti.

Obrador, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, "Ekvador'daki Meksika Büyükelçiliğine yapılan saldırı sonrası farklı ülkeler, liderler ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda destek mesajı aldık. Gösterilen dayanışma için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekvador halkıyla bir sorunları olmadığını vurgulayan Obrador, "O ülkenin kardeş insanlarına saygı duyuyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız ise sakin kalmaları ve hiçbir şekilde provokasyona gelmemeleridir. Gösterdikleri profesyonel davranış ve nezaketleri nedeniyle Büyükelçimiz Raquel Serur ve büyükelçilik çalışanlarımıza minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan bir grup Meksikalı vatandaş, Ekvador'un Meksiko Büyükelçiliği önünde toplanarak, Ekvador polisinin Meksika Büyükelçiliğine yaptığı baskına tepki gösterdi.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştiren protesto olaysız sona erdi.

Meksika Büyükelçiliğinin baskına uğramasının ardından başta Latin Amerika ülkeleri olmak üzere çok sayıda lider Devlet Başkanı Obrador'a destek vermiş ve Ekvador'a ise tepki göstermişti.

Ne olmuştu?

Ekvador polisi, eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı gözaltına almak için Aralık 2022'den bu yana kaldığı Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine dün baskın yapmıştı.

Büyükelçiliğin Siyasi İşler Sorumlusu Roberto Canseco, gazetecilere açıklamasında, Ekvador polisinin içeriye zorla girdiğini ve personele saldırdığını belirtmişti.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, Ekvador polisinin büyükelçiliğe girmesinin ulusal egemenliğin açık ihlali anlamına geldiğini söylemişti.

Yasal yollara başvurulması için dışişleri bakanına talimat verdiğini kaydeden Obrador, "Bu, uluslararası hukukun ve Meksika'nın egemenliğinin açık bir ihlalidir. Ekvador hükümetiyle diplomatik ilişkilerin derhal askıya alınması için talimatımı verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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