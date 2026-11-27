MEKSİKO, 27 Kasım (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Meksika'daki organize suç örgütleri ve yolsuzluğa karışan yetkililer hakkında anonim ihbar toplama kanalları kuran ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'ni kınayarak, bu adımın bir tür "müdahale" olduğunu söyledi.

Meksika Devlet Başkanı perşembe günkü açıklamasında, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'ni söz konusu adım yerine ABD'deki fentanil dağıtımının arkasındaki kişilere ve uyuşturucu satışından elde edilen gelirlerin aktarıldığı yerlere ilişkin derinlemesine bir soruşturma yürütmeye çağırdı.

Sheinbaum, Meksika'nın ülke sınırları içindeki suçlarla mücadele etmek üzere Başsavcılık ve Kamu Güvenliği Sekreterliği gibi kendi soruşturma kurumlarına sahip olduğunu vurguladı.

Ülkesinin kuzey komşusuyla mevcut ikili işbirliğine işaret eden Sheinbaum, "Meksika'da barış ve güvenlik için her gün çaba gösteriyor, öte yandan ABD'ye yasadışı uyuşturucu sevkiyatının azaltılmasına da destek veriyoruz" diye konuştu.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi Başkanı Terry Cole çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Sinaloa Karteli hakkında anonim ihbarda bulunmak isteyenler için çeşitli kanallar açtıklarını duyurmuştu.

Cole, kartel üyeleri ve işbirlikçileri, kartellere maddi destek sağlayan görevliler ve kara para aklama ağları hakkında bilgi paylaşımı çağrısında bulunmuştu.