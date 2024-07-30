Meksika Devlet Başkanı, Venezuela'da seçim sonuçlarına saygı duyacak

Güncel

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Venezuela'da devlet başkanı seçiminin resmi sonuçlarına saygı duyacaklarını söyledi.

Mexico News Daily'nin haberine göre, Obrador yaptığı basın açıklamasında, Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçiminin sonuçlarına değindi.

Obrador, Venezuela Seçim Konseyinin resmi sonuçları açıklamasını bekleyeceklerini ifade etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ilk sonuçlara göre önde olduğunu belirten Obrador, "Eğer Seçim Konseyi bu gidişatı doğrularsa, Venezuela halkı tarafından seçilen hükümeti tanıyacağız çünkü demokrasi budur." dedi.

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Öte yandan Venezuela muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini söylemişti.