Meksika Ekonomi Bakanı Ebrard, ABD'den çelik ve otomobil vergilerinde indirim istedi - Son Dakika
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Meksika Ekonomi Bakanı Ebrard, ABD'den çelik ve otomobil vergilerinde indirim istedi

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Meksika Ekonomi Bakanı Ebrard, ABD\'den çelik ve otomobil vergilerinde indirim istedi
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Meksika Ekonomi Bakanı Ebrard, ABD ile müzakerelerde çelik, alüminyum ve otomobillere gümrük vergilerinin düşürülmesini istediklerini söyledi. Ebrard, 232. Madde vergilerinde müzakerelerin henüz sonuçlanmadığını, şirketleri ve istihdamı korumaya odaklandıklarını belirtti.

MEKSİKO, 2 Ekim (Xinhua) -- Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, ABD ile devam eden müzakerelerde çelik, alüminyum ve otomobillere uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesini talep ettiklerini söyledi.

G20 Ticaret Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde bulunan Ebrard, perşembe günü sanal basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İkili ilişkilerde ilerleme kaydedildiğine ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile neredeyse her gün görüşmeler yaptıklarına dikkat çeken Ebrard, buna rağmen ABD Ticaret Yasası'nın 232. Maddesi kapsamında uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesine yönelik müzakerelerin henüz sonuçlanmadığını belirtti.

Ebrard, "Her şeyin değiştiği bu dönemde, Meksika'daki şirketlerimizi ve istihdamı nasıl koruyacağımıza odaklanıyoruz" dedi.

ABD, ithal binek otomobiller ile hafif kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uyguluyor. Ancak belirli şartları karşılayan Meksika menşeli araçlar için bu vergi yalnızca ABD menşeli olmayan bileşenler üzerinden hesaplanıyor. Meksika ve ABD, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından Meksika menşeli çelik ve alüminyuma uygulanan yüzde 50 gümrük vergilerinin azaltılması veya kaldırılması konusunda ileri aşamadaki görüşmeleri de sürdürüyor.

Ebrard, ticaret ve üretimdeki kapasite fazlasıyla ilgili olanlar başta olmak üzere Washington'ın alacağı yeni önlemlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Ebrard, kapasite fazlası ile ilgili 301. Madde kapsamında uygulanabilecek olası gümrük vergileri konusunun perşembe günkü ikili toplantıda gündeme gelmediğini ve Washington'ın kararlarını beklediklerini kaydetti.

Ebrard, Meksika'nın ABD pazarındaki konumunu korumanın öncelik olmaya devam ettiğini belirtti. Meksika'nın resmi verilerine göre, ülkenin bu yılın ilk sekiz ayında gerçekleştirdiği petrol dışı ihracatın yaklaşık yüzde 85'i ABD'ye yapıldı.

Ebrard, küresel ticaret kurallarının değiştiği ve ABD ile diğer ekonomilerin yeni önlemleri değerlendirdiği bir dönemde, Meksika'nın ticari çıkarlarını savunmak için uluslararası forumlara aktif şekilde katılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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