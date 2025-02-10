Meksika Ordusu'ndan Sheinbaum'a Destek - Son Dakika
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Meksika Ordusu'ndan Sheinbaum'a Destek

Meksika ordusu, Sadakat Yürüyüşü'nde Devlet Başkanı Sheinbaum'a desteğini vurguladı.

10.02.2025 06:46
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Meksika ordusu, "Sadakat Yürüyüşü" törenleri kapsamında yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a desteğini vurguladı.

Devlet Başkanı Sheinbaum'ın da katıldığı, Sadakat Yürüyüşü'nün 112. yıl dönümü anma töreninde Meksika ordusu, ülkeye yönelik her türlü tehdide karşı savunma sorumluluğunda Sheinbaum'un liderliğine olan bağlılığını belirtti.

Milli Savunma Sekreterliği (Sedena) Başkanı Ricardo Trevilla, törende yaptığı konuşmada, silahlı kuvvetlerin ulusa ve bağımsızlığa olan bağlılığının önemine vurgu yaparak, "Tarih bize sadakatin yalnızca askerler için değil, özgür ve bağımsız bir ülkeyi gelecek nesillere aktarmak isteyen her Meksikalının yüreğinde kök saldığını öğretti." ifadelerini kullandı.

Trevilla, Devlet Başkanı Sheinbaum'un sözlerine atıfta bulunarak, şunları söyledi:

"Başkomutanımızın da belirttiği ve toplum tarafından da paylaşılan vizyon doğrultusunda, egemenliğimizin asla pazarlık konusu yapılamayacağının farkındayız."

Sheinbaum ise dünkü açıklamasında, "Hiç kimse egemenliğimizi ihlal etmeye cesaret edemez çünkü Meksika, özgür, egemen ve bağımsız bir ülkedir. Meksikalılar her zaman vatanımızı savunmak için hazırdır." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA

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