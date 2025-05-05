Meksika, Trump'ın Askeri Yardım Teklifini Reddetti

MEKSİKO, 5 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Meksika'nın uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesine yardımcı olmak" amacıyla ülkeye ABD askeri birliklerini konuşlandırma teklifini reddetti.

Sheinbaum, cumartesi günü Meksiko eyaletinde düzenlenen bir etkinlikteki konuşmasında, Trump'ın yakın zamanda gerçekleşen bir telefon görüşmesinde bu teklifi yaptığını doğruladı ve "egemenliğin satılık olmadığını" vurgulayarak teklifi reddetti.

Son zamanlarda Trump, ABD-Meksika sınırındaki uyuşturucu sorunu nedeniyle Meksika'ya sürekli baskı yapıyor.