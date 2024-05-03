Meksika Üniversitesi Öğrencileri Gazze ile Dayanışma Kampı Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meksika Üniversitesi Öğrencileri Gazze ile Dayanışma Kampı Kurdu

Meksika Üniversitesi Öğrencileri Gazze ile Dayanışma Kampı Kurdu

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'ne bağlı öğrenciler, Gazze ile dayanışma kampı kurarak İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti ve Meksika hükümetinden İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesini talep etti. Ayrıca, ABD, Kanada ve İngiltere'nin İsrail politikasını kınadılar. Meksikalılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sık sık protesto etmektedir.

03.05.2024 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesine (UNAM) bağlı çeşitli fakültelerden öğrenciler "Gazze ile dayanışma kampı" kurdu.

Başkent Meksiko'daki UNAM Rektörlüğü önünde Gazze ile dayanışma kampı kuran öğrenciler, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmenin yanı sıra Meksika hükümetinden İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesini istedi.

ABD'de hali hazırda devam eden eylemlere de destek veren öğrenciler, Kanada ve İngiltere'nin İsrail politikasını kınadı.

Meksika hükümetinin İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesene kadar protestolarına devam edeceklerini belirten öğrenciler, kampa Filistin bayrakları dikti.

Öte yandan Meksiko Koleji tesislerinde toplanan "Filistin'deki Soykırıma Karşı Öğrenciler Örgütü" isimli grup da binaya pankartlar asarak İsrail'e tepki göstermesi için Meksika hükümetine çağrıda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sıklıkla protesto eden Meksikalılar, birkaç kez İsrail'in Meksiko Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

Kaynak: AA

Hükümet, İsrail, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika Üniversitesi Öğrencileri Gazze ile Dayanışma Kampı Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
18:58 Canlı anlatım Dolmabahçe’de ilk düdük çaldı Canlı anlatım! Dolmabahçe'de ilk düdük çaldı
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:18 DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz?
18:07 Adaylığı resmileşti Dursun Özbek’e sürpriz rakip Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek'e sürpriz rakip
17:29 Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı 36 şüpheli tutuklandı Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı
17:11 ABD’de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi ABD'de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 20:04:59. #1.13#
SON DAKİKA: Meksika Üniversitesi Öğrencileri Gazze ile Dayanışma Kampı Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement