Meksikalı Bakan Alvarez, Wang Yi'nin davetiyle 6 Eylül'de Çin'i ziyaret edecek
Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco Alvarez, 6-7 Eylül'de Çin'i ziyaret edecek. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ziyaretin Çinli mevkidaşı Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini duyurdu.
BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco Alvarez, 6-7 Eylül tarihinde Çin'i ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.
Kaynak: Xinhua
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