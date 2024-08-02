Meksikalı uyuşturucu karteli lideri El Mayo, ABD'de suçlamaları reddetti

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EL Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaola'nın kurucusu "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia, ABD'nin Texas eyaletinde tutuklanmasının ardından El Paso'daki federal mahkemede ikinci duruşmasına çıkarak, ABD'de kendisine yöneltilen tüm suçlamaları yeniden reddetti.

Duruşma salonuna tekerlekli sandalyeyle gelen 76 yaşındaki Ismael Zambada Garcia, El Paso'daki federal mahkemede ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Garcia, ilk duruşmada olduğu gibi kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddettiğini ve "suçsuz" olduğunu savundu.

Savunma avukatları, duruşma çıkışında medyaya yorum yapmak istemedi.

Garcia'nın bir sonraki duruşmasının 9 Eylül'de yapılacağı belirtildi.

25 Temmuz'da gözaltına alınmıştı

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 25 Temmuz'da, Meksikalı Sinaloa isimli uyuşturucu kartelinin liderlerinden "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez ile "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia'nın Texas'ta gözaltına alındıklarını açıklamıştı.

Garcia, 27 Temmuz'da federal mahkemede hakim karşısına çıkarak tutuklanmıştı.

ABD'nin en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Sinaloa kartelinin elebaşılarından 28 yaşındaki Ovidio Guzman, Şubat 2023'te Meksika'nın kuzeyindeki Culiacan kentinde operasyonla gözaltına alınmış, eylülde ABD'ye iade edilmişti.

"El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman ise ABD'nin New York eyaletinde görülen davada geçen yılın temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Meksika'da 2001 ve 2015'te iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.