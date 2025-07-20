Meksiko'da Kültürel Etkileşim Raporu

MEKSİKO, 20 Temmuz (Xinhua) -- Meksika'da düzenlenen Hongting Forumu'nda yayımlanan "Dünya Kültürlerinin Dinamik Etkileşimi Ortasında Kültürel Öznelliğin Korunması" başlıklı düşünce kuruluşu raporu, 18 Temmuz 2025.

Xinhua Haber Ajansı cuma günü Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen "Hongting Forumu: Çin ve Meksika Arasında Medeniyetler Buluşması" kapsamında, "Çin'in Modernleşme Yolunun Manevi Köşe Taşı" başlıklı bir rapor yayımladı. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)