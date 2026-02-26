Melania Trump, BMGK Toplantısına Başkanlık Edecek

BİRLEŞMİŞ ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, 2 Mart'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına başkanlık edeceği belirtildi.

Melania Trump'ın ofisinden konu hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Konsey üyelerinin eğitim, teknoloji, barış ve güvenlik konularını ele alacağı toplantıya ABD'nin görevdeki bir First Lady'sinin başkanlık etmesi bir ilk olacak." ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtladı.

BM tarihinde Melania Trump'ın 2 Mart Pazartesi günü BMGK oturumuna başkanlık etmesine benzer başka örnek olup olmadığına yönelik soruya Dujarric, "Bunu kontrol ettik, evet kayıtlarımıza göre bunun, bir First Lady'nin Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık edeceği ilk toplantı olacağını doğrulayabilirim." yanıtını verdi.

Dujarric, devlet başkanı eşlerinin BM'de diğer toplantılara katıldığının birçok örneği bulunduğunu da hatırlattı.

Sözcü Dujarric, Melania Trump'ın BM yetkilileri ile herhangi bir görüşme programının bulunmadığını da belirtti.

Mart ayında BMGK dönem başkanlığının ABD'ye geçmesi üzerine, Melania Trump, BMGK'de yapılacak "Eğitim, teknoloji, barış ve güvenlik" konulu ilk toplantıya başkanlık edecek.