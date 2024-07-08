Melbourne Üniversitesi, Filistin'e destek gösterilerinde gözetleme teknolojisi kullanması nedeniyle inceleme altında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Melbourne Üniversitesi, Filistin'e destek gösterilerinde gözetleme teknolojisi kullanması nedeniyle inceleme altında

Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi, Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin kimliğini tespit etmek için gözetleme teknolojisi kullandığı iddiasıyla gizlilik yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme başlatıldı. Üniversiteye, gizlilik ve veri koruma yasalarının ihlal edildiği tespit edilirse uyarı gönderileceği belirtildi.

08.07.2024 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi hakkıında, Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin kimliğinin tespitinde "gözetleme teknolojisi" kullandığı için gizlilik yasalarını ihlal edip etmediğine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

The Age gazetesinin haberine göre, Victoria eyaleti Resmi Kurumları Denetleme Ofisinden bir sözcü, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü, Melbourne Üniversitesinin, mayısta kampüste düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencileri "gözetleme teknolojisi ile tespit etmesi" iddiasıyla inceleme başlatıldığını belirtti.

Yapılan ön soruşturma kapsamında ülkedeki gizlilik ve veri korumaya ilişkin yasaların ciddi, bariz ya da tekrarlanan ihlalinin tespiti halinde üniversiteye bu konuda uyarı gönderilebileceğini ifade eden sözcü, bu uyarıyla üniversitenin gerekli adımları atmasının beklendiğini kaydetti.

"Unimelb for Palestine" adlı öğrenci grubu, Melbourne Üniversitesi yönetiminin Filistin'e destek gösterilerine katılan en az 19 öğrenciye "uygunsuz davranış sergiledikleri" iddiasını içeren e-postalar gönderdiğini açıklamıştı.

Grup, üniversite yönetiminin "güvenlik kamerası görüntüleri ve üniversite internet bağlantısından konum takibi ile elde ettikleri verileri kanıt olarak sunduğunu" ve kampüste protestoları yasakladığını belirtmişti.

Paylaşımda, bu verilerin elde edilmesini "gizliliğin ihlali" olarak nitelendiren öğrenci grubu, Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencileri tespit etmek ve gözlerini korkutmak için teknolojiyi kullanmayı tercih eden üniversitenin ırkçılık karşıtı politikasını gülünç bulduklarını ifade etmişti.

ABD'deki Columbia Üniversitesinde nisan ortasında başlayan ve dünyaya yayılan Filistin'e destek gösterileri mayıs ayında Avustralya'daki üniversitelerde de düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Melbourne Üniversitesi, Avustralya, İnceleme, Filistin, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melbourne Üniversitesi, Filistin'e destek gösterilerinde gözetleme teknolojisi kullanması nedeniyle inceleme altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu
17:12 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor
16:39 Elde kalanları da sattı Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti
16:13 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu Tüm gözler Kılıçdaroğlu’nun üzerinde SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde
10:13 Fransa’da seçimin galibi olan ittifakın lideri, “Filistin’i tanıma“ sözünü tekrarladı İsrail zaferden memnun olmadı Fransa'da seçimin galibi olan ittifakın lideri, "Filistin'i tanıma" sözünü tekrarladı! İsrail zaferden memnun olmadı
17:54 Fenerbahçe, Mourinho’nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Fenerbahçe, Mourinho'nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
17:03 Cenk Tosun’un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı Cenk Tosun'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı
15:55 UEFA’ya ’’Hileli maç’’ itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor UEFA'ya ''Hileli maç'' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor
15:51 SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı Başkandan açıklama gecikmedi SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi
15:44 Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi Sultan San evlendi Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi
15:42 Transferi sessiz sedasız bitirdiler Ciro Immobile, Beşiktaş’a imza atmaya geliyor Transferi sessiz sedasız bitirdiler! Ciro Immobile, Beşiktaş'a imza atmaya geliyor
15:32 Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol
15:32 Annesini cenaze evinde katletmişti İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 18:40:13. #1.13#
SON DAKİKA: Melbourne Üniversitesi, Filistin'e destek gösterilerinde gözetleme teknolojisi kullanması nedeniyle inceleme altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement