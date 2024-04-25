Melek Celal sergisi 23 Haziran'a kadar uzatıldı - Son Dakika
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Melek Celal sergisi 23 Haziran'a kadar uzatıldı

Melek Celal sergisi 23 Haziran\'a kadar uzatıldı

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki 'Unutulmuş Bir Cumhuriyet Kadını: Bütün Yönleriyle Melek Celal' sergisi, 23 Haziran'a kadar uzatıldı. Sergi, sanatçının tablo ve eskizlerinden, Anadolu motiflerinden esinlenerek çizdiği desenlere, şehir planlama ve hat sanatı ile ilgili makalelerine kadar geniş bir arşivi içeriyor. Sergi, pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

25.04.2024 12:46
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Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki "Unutulmuş Bir Cumhuriyet Kadını: Bütün Yönleriyle Melek Celal" sergisi, 23 Haziran'a kadar uzatıldı.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, sergi, 1935'te ilk kişisel sergisini açan Melek Celal'i tüm yönleriyle sanatseverlere tanıtıyor.

Sergi, sanatçıya ait tablo ve eskizler, Anadolu motiflerinden esinlenerek çizdiği desenler, şehir planlama, hat sanatı ve Türk işlemeleri ile ilgili kaleme aldığı makaleler ile hayatına ışık tutan fotoğraflar, kartpostallar, hatıra yazıları ve mektupların bulunduğu zengin bir arşivden oluşuyor.

"Unutulmuş Bir Cumhuriyet Kadını: Bütün Yönleriyle Melek Celal" sergisi, pazartesi hariç her gün 10.00 -18.00 arasında SSM Galeri -2'de ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Melek Celal sergisi 23 Haziran'a kadar uzatıldı - Son Dakika

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