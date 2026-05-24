Melek Çetin: Ahşap Sanatında Eğitim İle Yeni Bir Yolda

Zonguldak'ta 10 yıldır ahşap şekillendirme ve yakma sanatıyla uğraşan Melek Çetin, tutkusunu akademik boyuta taşıdı.

Karadeniz Ereğli'de yaşayan 2 çocuk annesi 47 yaşındaki Çetin, belediyenin "Sanat Sokağı"nda tahsis ettiği 2 metrekarelik atölyesinde 10 yıldır ahşap şekillendirme ve yakma sanatıyla ilgileniyor.

Çetin, hiçbir kursa gitmeden yapmayı öğrendiği uğraşısını, zaman zaman ölçü ve baskı sorunları yaşaması üzerine akademik boyuta taşımaya karar verdi.

Geçen yıl üniversite sınavına girerek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Bölümü'nü kazanan Çetin, uğraşısını profesyonelce yapmak istiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yok olma tehlikesi altındaki geleneksel sanatları icra eden somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarına verilen sanatçı tanıtım kartına 2023 yılında sahip olan Çetin, bir yandan gençlerle aynı sıralarda eğitim görürken diğer yandan atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

"İyi ki üniversiteye gelmişim"

Melek Çetin, AA muhabirine, yaptığı işle özdeşleşen bölümde eğitim görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Eğitim sürecinin katkılarına değinen Çetin, "Çalışmalarımda milim yanlışları oluyordu, hatalar oluyordu. Burada hocalarımızın sayesinde birçok şey öğrendik. Sadece okulda değil hayatta da verimli olacak şeyler öğrendik hocalarımızdan. Çalışmalarıma daha verimli, daha düzenli şekilde devam ediyorum. Okul bana, işime çok şey kattı." diye konuştu.

Çetin, çevresindekilerden hem olumlu hem de olumsuz tepkiler aldığını belirterek, "Bir üniversite daha okumayı düşünüyorum. Zevkli, keyifli. Okumanın yaşı yok, okumaya devam." dedi.

Okul ortamına değinen Çetin, "Büyüksünüz, annesiniz, ablasınız. Çocukların saygısı sonsuz. Daha çok el üstünde tutuluyoruz. Okulda bizi tanımayan yok herhalde diye düşünüyorum. Bu konuda çok şanslıyız. İyi ki üniversiteye gelmişim, iyi ki okumuşum. Sınıftakilerden de hocalarımdan da çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Çetin, ölçü hassasiyetinin işinde önemli olduğunu, özellikle portre çalışmalarının baskıya aktarılması sürecinde ciddi sapmalar yaşandığını, bunun da üretim sürecini olumsuz etkilediğini anlatarak, aldığı eğitim sayesinde ölçümleri kendisinin yaptığını söyledi.

Yaşı ilerlediği için eğitim almaktan çekinenlere tavsiyede bulunan Çetin, "Keşke şöyle bir gün okula gelip de bizim bir günümüzü izleseler. Hayatta fırsat belki de bir kez geçecek ellerine. Ben mesela bir kez geldiğini düşünerek hareket ediyorum. İnanılmaz keyifli." diye konuştu.

Çetin, kadınların hem okuyup hem üretebileceklerini dile getirerek, "Kadınlar olarak hem güçlüyüz hem de ayaklarımızın üzerinde dimdik duran insanlarız. Hem okuruz hem çalışırız hem de annelik görevimizi layıkıyla yerine getiririz. Hayatta hiçbir şeyden korkmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.