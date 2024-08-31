Melek Mosso'dan Kütahya'da 30 Ağustos konseri - Son Dakika
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Melek Mosso'dan Kütahya'da 30 Ağustos konseri

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Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Melek Mosso konser verdi. Konsere yoğun ilgi gösteren Kütahyalılar, şarkılara eşlik etti. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehitleri anarak bayramı kutladı. Melek Mosso'ya çiçek ve çini tabak hediye edildi.

31.08.2024 08:59  Güncelleme: 09:06
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Melek Mosso'dan Kütahya'da 30 Ağustos konseri

KÜTAHYA - Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Melek Mosso konser verdi.

Konsere Kütahyalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kütahya Belediye Bahçesini dolduran binlerce vatandaş, Melek Mosso'nun şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konser öncesi konuşan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan toprakları uğruna can veren tüm şehitleri rahmetle andı ve vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Kütahyalılar, bu özel günde Melek Mosso'nun Kütahya'da konser vermesinden dolayı çok mutlu olduklarını ve konserde çok eğlendiklerini söyledi. Başkan Kahveci, ünlü şarkıcıya bir çiçek ve çini tabak hediye etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Melek Mosso'dan Kütahya'da 30 Ağustos konseri - Son Dakika

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