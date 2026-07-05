Melek Mosso, Kırkpınar'da Konser Verdi - Son Dakika
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Melek Mosso, Kırkpınar'da Konser Verdi

Melek Mosso, Kırkpınar\'da Konser Verdi
05.07.2026 01:33
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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında Melek Mosso, Edirne'de konser gerçekleştirdi.

Edirne'de 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında Melek Mosso konser verdi.

Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen konseri vatandaşlar takip etti.

Konserde konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dolayısıyla Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen konukları Edirne'de ağırladıklarını söyledi.

Gencan, "Bu anlamlı günde, 665'incisini düzenlediğimiz Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerimizin en önemli gecesi olan cumartesi akşamında sizleri şehrimizde ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Kıymetli Edirneli hemşerilerimizin yanı sıra şu anda şehrimizde Türkiye'nin dört bir yanından, dünyanın dört bir yanından misafirlerimiz var. Tüm hemşerilerimizi ve misafirlerimizi saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Gencan, sanatçıya çiçek takdim etti.

Melek Mosso, konserinde sevilen eserlerini seslendirmesi ardından konser sona erdi.

Kaynak: AA

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