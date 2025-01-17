Melen Barajı'ndaki doluluk oranı korkutuyor: Yüzde 32,76 - Son Dakika
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Melen Barajı'ndaki doluluk oranı korkutuyor: Yüzde 32,76

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İstanbul'un su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Melen Barajı'nda doluluk oranı yüzde 32,76 seviyesine düştü. Barajın çatlakları nedeniyle su biriktiremiyor ve bu durum İstanbul'un su teminini tehdit ediyor.

17.01.2025 13:39
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bulunan ve İstanbul'da yaşayan yaklaşık 15 milyon kişinin günlük su ihtiyacının 3'te 2'sinin karşılandığı Melen Barajı'nda doluluk oranı yüzde 32,76 seviyesinde. 2024 yılında tamamen bitmesi planlan barajda 2025 yılında da çalışmalar devam ederken duvarlarında oluşan çatlaklar sebebiyle su biriktiremiyor. İstanbul'un suyunun sigortası olan ve Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bulunan Melen Barajı'nda tehlike çanları çalıyor. Ömerli Barajı'nı besleyen ve İstanbul'da yaşayan yaklaşık 15 milyon kişinin günlük su ihtiyacının 3'te 2'sinin karşılandığı Melen Barajı'nda doluluk oranı yüzde 32,76 seviyesinde. Metropol şehirde sürekli artış gösteren su ihtiyacını karşılayabilmek için hayati önem taşımakta olan ve 2024 yılında tamamlanması planlan Melen Barajı'nda 2025 yılında da çalışmalar devam ederken duvarlarında oluşan çatlaklar sebebiyle su biriktiremiyor.

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Baraj hakkında konuşan Aydoğan Mahalle Muhtarı Halim Yavuz, "'Büyük Melen' diye adlandırılan duvarda bir takım sorunlar var ve onlar içinde DSİ bir proje çalışması yürütüyor. Oda muhtemelen 2025 yılının sonuna kadar süresi var. Bittikten sonra gereği yapılacak. Tabi bunun uzaması, yapılmaması yöre halkına çok büyük zarar veriyor. Yollarımız çok kötü durumda. Bazı mahallelerin bağlantı yolları barajın içinden geçiyor. Barajın uzaması en çok bize zarar. Dönemin Bakanı Veysel Eroğlu'nun dediği gibi, İstanbul'un sigortası bu Melen Barajı'dır ve bunun bir an önce bitirilmesi lazım" dedi."Son zamanda iddia edildiği gibi burada bir kanalizasyon suyu görmedik"Aydoğan Mahalle Muhtarı Halim Yavuz, "İstanbul'un günlük ihtiyacının yaklaşık 3'te 2'sini Melen Barajı karşılıyor ve 2008'den beri kesintisiz su basılıyor.

Melen Barajı\'ndaki doluluk oranı korkutuyor: Yüzde 32,76
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Melen Barajı'ndaki doluluk oranı korkutuyor: Yüzde 32,76 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Yalçın:
    Türkiye'nin başındaki zad yüzünden ne yağmur ne iyi birgün gorecez Allah sonumuzu hayır eylesin 19 25 Yanıtla
  • Hakan Tunca:
    mühendislerini tutuklasinlar. bu kadar önemli bir şeyin catlamasini dusunememis mi gereksizler. 27 5 Yanıtla
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